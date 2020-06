De MLB, de clubs en de spelersvakbond van honkballers hebben dinsdagavond overeenstemming bereikt over het nieuwe seizoen. Dat begint in juli en elke club zal slechts 60 duels spelen tot aan de play-offs, in plaats van de reguliere 162.

In maart moest het seizoen in de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie worden uitgesteld door de uitbraak van COVID-19. Dinsdag is overeengekomen dat de training op 1 juli hervat wordt en dat de eerste wedstrijden op 23 of 24 juli gespeeld worden.

In samenspraak met specialisten werkt de MLB aan een protocol om zo veilig mogelijk wedstrijden te kunnen laten spelen. Spelers en staf zullen om de dag getest worden en het speelschema is zo ingericht dat er zo min mogelijk gereisd hoeft te worden door de teams.

"De MLB is erg blij dat het seizoen 2020 nu eindelijk aan de horizon verschijnt", schrijft de bond in een verklaring. "We kijken ernaar uit om onze fans eindelijk weer honkbal te kunnen voorschotelen."

Zondag werd nog bekend dat veertig spelers en stafleden in de MLB positief waren getest op het coronavirus. Op maandag werd door de spelersvakbond nog een voorstel afgeschoten om het seizoen te hervatten, maar een dag later wisten alle partijen toch tot overeenstemming te komen.