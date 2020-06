De FBI staakt het onderzoek naar de strop die afgelopen weekend werd gevonden in de garagebox van NASCAR-coureur Bubba Wallace. Het stuk touw blijkt al minimaal sinds oktober in de box te hebben gelegen.

De FBI houdt het dan ook op een misverstand en gaat niet over op vervolging, meldt de opsporingsdienst in een verklaring. "Er is geen misdaad gepleegd."

Na de vondst van de strop werd direct schande gesproken. Het incident werd hoog opgenomen door de NASCAR-organisatie, juist omdat de strop in de box van Wallace werd gevonden. Hij is de enige zwarte Amerikaan in de sport en spreekt zich al langere tijd uit tegen racisme.

De FBI zette direct vijftien agenten op de zaak. Zij concludeerden dinsdag uit bestudering van oude videobeelden dat de strop al zeker sinds oktober 2019 in de box van de Talladega Superspeedway in Alabama lag. De garagebox werd op dat moment nog niet gebruikt door Wallace.

"Hoewel de strop in de garage van Wallace is gevonden, had niemand vorige week kunnen weten dat hij die box toegewezen zou krijgen", meldt de FBI.

Wallace volop gesteund

Wallace heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van het onderzoek. Vanuit NASCAR klinkt vooral opluchting. "We danken de FBI voor het snelle en zorgvuldige onderzoek en zijn blij dat het niet om een gerichte, racistische actie tegen Bubba gaat", meldt de organisatie in een verklaring.

De coureur werd maandag voor aanvang van de race overladen door steunbetuigingen. Zijn auto werd door zijn collega-coureurs naar de voorkant van het startveld geduwd. De geëmotioneerde Wallace stapte daarna uit en bedankte de meegelopen rijders en monteurs voor het gebaar.

De race op de Talladega Superspeedway werd maandag gewonnen door Ryan Blaney. Wallace eindigde als veertiende.