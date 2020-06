Atleet Mo Farah doet op 4 september bij de Memorial Van Damme in België een aanval op het werelduurrecord. Dat staat al sinds 2007 op naam van de Ethiopische hardlooplegende Haile Gebrselassie.

De Britse atleet (37) krijgt bij zijn poging in Brussel gezelschap van de Belg Bashir Abdi. De viervoudig olympisch kampioen hoopt in een uur tijd verder te lopen dan de 21 kilometer en 285 meter die Gebrselassie dertien jaar geleden aflegde.

Farah zegt in een persbericht al uit te kijken naar de recordpoging. "Alles is mogelijk", aldus de in Somalië geboren atleet. "Brussel heeft een schitterende piste. Ik bewaar goeie herinneringen aan deze baan."

Het werelduurrecord in de atletiek wordt zelden aangevallen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de gemiddelde snelheid van het wereldrecord op de halve marathon met 21,6 kilometer per uur hoger ligt.

Jos Hermens is de enige Nederlander die het record ooit in handen heeft gehad. Hij kwam in 1975 in Papendal tot een afstand van 20 kilometer en 784 meter. Een jaar later kwam hij op dezelfde baan 37 meter verder.

Dat laatste record stond liefst vijftien jaar, tot de Mexicaan Arturo Barrios het in 1991 verbeterde tot 21,101 kilometer. Zestien jaar later sloeg Gebrselassie toe.