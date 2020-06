Joost Luiten zal zijn seizoen op 9 juli hervatten in Oostenrijk. De Nederlandse golfer twijfelt nog of hij een paar weken later naar de Verenigde Staten zal afreizen voor het PGA Championship, de eerste major van het jaar.

"Na een paar maanden zonder toernooigolf, heb ik heel veel zin om weer te spelen", zegt de 34-jarige Luiten, die begin maart in Qatar zijn laatste toernooi speelde, dinsdag op zijn eigen site.

Terwijl de Amerikaanse PGA Tour twee weken geleden al is hervat, werd vorige week bekend dat de Europese Tour begin juli weer gaat beginnen met twee kleinere toernooien in Oostenrijk: de Austrian Open (9-12 juli) op een baan vlak bij Wenen en de Euram Bank Open (15-18 juli) in Ramsau.

"Ik ga aan allebei die toernooien meedoen", aldus Luiten. "Mijn schema daarna is nog niet helemaal duidelijk. Ik heb me gekwalificeerd voor het PGA Championship (6-9 augustus in Californië, red.) en een major wil ik in principe niet laten schieten, maar ik ga op het laatste moment (19 juli, red.) een besluit nemen. Wat zeker in mijn afweging gaat meespelen, is of de verplichting om twee weken in quarantaine te gaan dan nog steeds geldt."

Als de huidige nummer 101 van de wereld besluit niet naar de VS te gaan, zal hij waarschijnlijk in die periode vijf toernooien in Engeland en Wales spelen.

Net als bij de PGA Tour mogen er in Europa voorlopig geen fans bij de golftoernooien zijn. "Het zal wel wennen zijn", zegt Luiten. "We mogen geen coaches of familie meenemen, alleen een caddie. Iedereen moet zelf voor vervoer zorgen. Ook worden alle spelers en caddies bij aankomst getest op corona. Liever heb je dat allemaal niet, maar het hoort er op dit moment nu eenmaal bij."