Viktor Troicki is de derde speler die positief heeft getest op het coronavirus na deelname aan de door Novak Djokovic georganiseerde Adria Tour. Eerder bleken Grigor Dimitrov en Borna Coric al besmet bij het demonstratietoernooi.

"Het klopt dat mijn vrouw en ik het virus hebben. Mijn dochter heeft negatief getest", zegt de 34-jarige Troicki, wiens vrouw zwanger is, tegen het Servische Telegraf.

Troicki kwam vorige week in Belgrado in actie tegen onder meer Djokovic, die de Adria Tour heeft opgezet nu het tennisseizoen stilligt. Het toernooi wordt over een aantal weekenden in verschillende Balkanlanden gehouden.

Dimitrov en Coric kwamen in tegenstelling tot Troicki afgelopen weekend nog in actie bij het tweede speelweekend in het Kroatische Zadar. Nadat bekend werd dat Dimitrov besmet was - hij was de eerste die positief testte - werd het toernooi stilgelegd.

Naast Dimitrov, Coric en Troicki hebben ook de fysieke trainer van Djokovic en de coach van Dimitrov het coronavirus. De uitslagen van de overige tests zijn negatief of nog niet bekend. Dat laatste geldt voor Djokovic.

Er is flinke kritiek op het toernooi van Djokovic, waar geen afstandsregels gelden en publiek welkom is. De komende speelronde in Montenegro is afgelast en het is nog onzeker of het laatste weekend op 3 en 4 juli in het Bosnische Banja Luka doorgaat.

Beeld van het openingsweekend van het door Novak Djokovic georganiseerde toernooi, waar publiek gewoon welkom is. (Foto: Pro Shots)