Bubba Wallace is diep geraakt door de steun die hij maandagavond voor en na de NASCAR-race in Alabama heeft gekregen. De enige zwarte coureur in de grootste Amerikaanse raceklasse stond in het middelpunt vanwege een racistisch incident.

In de pitbox van Wallace, die zich hard maakt voor de strijd tegen racisme, werd een dag eerder een strop gevonden.

Voorafgaand aan de race op de Talladega Superspeedway werd hij door al zijn collega's naar de start geduwd en ook tijdens het volkslied ging de aandacht naar hem.

"Deze sport verandert. Het moment voorafgaand aan de race was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb meegemaakt", aldus Wallace, die in huilen uitbarstte toen hij naar de start was begeleid.

"Ik wil iedereen bedanken voor hun komst, van de fans tot de coureurs en de monteurs. Dit is echt ongelooflijk en ik ben blij dat ik deel uitmaak van deze sport."

Na de race, waarin hij veertiende werd, was de 26-jarige Wallace uitbundig. "Aan degene die het gedaan heeft, wilde ik laten zien: je gaat mijn glimlach er niet mee wegnemen."

Bubba Wallace kreeg op het circuit in Alabama massale steun van zijn collega's. (Foto: Getty Images)

Kritiek Wallace leidde einde Confederatievlag in

Onder druk van Wallace werd onlangs de omstreden Confederatievlag in de ban gedaan. De vlag, die verwijst naar het slavernijverleden, was een traditie rond de NASCAR-races.

Racewinnaar Ryan Blaney, een van de beste vrienden van Wallace, was blij om te zien hoe zijn landgenoot met de situatie is omgegaan. "Het laat zien dat je hem niet bang maakt. Hij is heel sterk, zal erboven staan en zal altijd tegen dit soort dingen blijven vechten", zei hij.

"Ik hou van hem en steun hem voor honderd procent. Ik hoop dat veel mensen hiervan zullen leren en er voor elkaar zullen zijn. Dat is wat nodig is om de situatie te verbeteren."

Bij de race in Alabama, die een dag werd verschoven vanwege regen, was ook een groep toeschouwers aanwezig die als steunbetuiging aan Wallace Black Lives Matter-shirts droeg.