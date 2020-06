Coureurs en monteurs uit de NASCAR Cup Series hebben maandag voorafgaand aan de race op de Talladega Superspeedway hun steun betuigd aan Bubba Wallace. In de pitbox van de enige zwarte rijder in de grootste Amerikaanse raceklasse werd in de nacht van zondag op maandag een strop gevonden.

De auto van Wallace werd vlak voor aanvang door zijn collega-coureurs naar de voorkant van het startveld geduwd. De geëmotioneerde Amerikaan stapte daarna uit en bedankte de meegelopen rijders en monteurs voor het gebaar. Ook tijdens het spelen van het volkslied bleef de 26-jarige Wallace het middelpunt van de ceremonie.

Op verzoek van Wallace werd onlangs de omstreden confederatievlag in de ban gedaan. Zondag vloog er al een vliegtuigje boven het circuit in Alabama met zo'n vlag erachter en een oproep aan sponsoren om zich terug te trekken uit de grootste Amerikaanse raceklasse.

De race in Alabama werd zondag vanwege regen verplaatst naar maandag. Bij het evenement waren vijfduizend fans welkom, die overigens geen toegang hebben tot het binnenterrein van het circuit. In dit gebied, waar ook de garageboxen zijn, mogen alleen teamleden, media en functionarissen komen.

Coureurs en medewerkers uit de NASCAR Cup Series staan tijdens het spelen van het volkslied om Bubba Wallace en zijn auto heen. (Foto: Getty Images)

NASCAR wil dader levenslang schorsen

Wanneer NASCAR de dader kan opsporen dan zal diegene levenslang worden geschorst, zo kondigde NASCAR-president Steve Phelps voorafgaand aan de race aan op een persconferentie.

"Er is geen plaats voor racisme in NASCAR", zei Phelps. "Deze daad versterkt alleen maar onze vastberadenheid om deze sport voor iedereen nog opener en gastvrijer te maken. De daders zullen levenslang uit deze sport worden verbannen."

De race op de Talladega Superspeedway is maandag om 21.15 uur (Nederlandse tijd) begonnen.