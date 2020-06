Gouverneur Kay Ivey van de Amerikaanse staat Alabama is diep geschokt door de racistische actie tegen NASCAR-coureur Bubba Wallace. In de nacht van zondag op maandag werd op de Talladega Superspeedway een strop aangetroffen in de pitbox van de Amerikaanse rijder.

"Er is geen plaats voor deze walgelijke vertoning van haat in onze staat", zegt Ivey maandag in een verklaring. "Racisme en bedreigingen van deze aard worden niet getolereerd. Ik beloof op alle mogelijke manieren te helpen om ervoor te zorgen dat de persoon die hiervoor verantwoordelijk is, wordt gestraft."

NASCAR nam het incident hoog op en kondigde meteen aan een onderzoek in te stellen. Later op maandag startten ook het Amerikaanse openbaar ministerie in samenwerking met de FBI een onderzoek.

Op verzoek van de 26-jarige Wallace, de enige zwarte NASCAR-coureur, werd onlangs de omstreden confederatievlag in de ban gedaan. Zondag vloog er al een vliegtuigje boven het circuit in Alabama met zo'n vlag erachter en een oproep aan sponsoren om zich terug te trekken uit de grootste Amerikaanse raceklasse.

Race in Alabama verplaatst

"Hoewel het belangrijke gesprek over racisme in ons hele land gaande is, blijkt nu dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Bubba is een van ons: hij is geboren in onze staat en ik wil dan ook namens al onze inwoners excuses aanbieden voor de pijn die deze actie heeft veroorzaakt bij Bubba, zijn familie en zijn vrienden", aldus Ivey.

De race in Alabama werd vanwege regen verplaatst naar maandag (21.00 uur, Nederlandse tijd). Bij het evenement waren vijfduizend fans welkom, die overigens geen toegang hebben tot het binnenterrein van het circuit. In dit gebied, waar ook de garageboxen zijn, mogen alleen teamleden, media en functionarissen komen.

Het NASCAR-seizoen werd vorige maand hervat in South Carolina met de eerste grote race sinds de uitbraak van COVID-19.