Gerard de Rooy, in 2012 en 2016 winnaar van de Dakar Rally bij de trucks, stopt voorlopig met de rallysport. De coronacrisis is hard aangekomen bij het bedrijf van de veertigjarige Brabander, waardoor er stevige maatregelen worden genomen.

Transportbedrijf De Rooy Holding zal de sponsoring van het rallyteam flink terugschroeven, het bedrijf verkoopt drie van zijn vijf rallytrucks en De Rooy zal zelf "de komende tijd" geen rally's meer rijden.

"De coronacrisis komt hard binnen en dwingt ons de plannen voor de nabije toekomst drastisch bij te stellen", zegt De Rooy maandag in een verklaring op Facebook. "Onder normale omstandigheden hadden we gewoon met vijf trucks aan de start gestaan van de Dakar 2021. Maar de coronacrisis zorgt voor zoveel onzekerheid dat we prioriteiten moeten stellen."

De geboren Eindhovenaar, die de Dakar Rally van begin dit jaar miste vanwege een hernia in zijn rug, hoopt nog wel te kunnen helpen bij de organisatie van zijn rallyteam en is niet van plan definitief te stoppen.

"Twee nieuwe trucks houden we zelf. Die komen beschikbaar voor huur of lease, zoals de afgelopen jaren ook al het geval was", aldus De Rooy. "Daarmee kan Team De Rooy in afgeslankte vorm meedoen aan rally's en blijven ook de mogelijkheden voor de toekomst open. Team De Rooy houdt niet op te bestaan."

De Rooy komt uit een echte rallyfamilie. Hij stond zelf vijf keer op het Dakar-podium bij de trucks en zijn vader Jan won de beroemde woestijnrally in 1987.

Gerard de Rooy viert in 2012 zijn eerste eindzege in Dakar. (Foto: Pro Shots)