De organisatie van de NASCAR Cup Series heeft een onderzoek ingesteld naar een strop die in de nacht van zondag op maandag is aangetroffen in de garagebox van Bubba Wallace op Talladega Superspeedway in de Amerikaanse staat Alabama. De coureur spreekt zich al langere tijd nadrukkelijk uit in de strijd tegen racisme.

NASCAR neemt het incident hoog op. "We zijn boos en vol verontwaardiging en kunnen niet genoeg benadrukken hoe serieus we dit afschuwelijke incident nemen", staat in een verklaring. "We hebben onmiddellijk een onderzoek ingesteld en zullen er alles aan doen om de daders te vinden en uit de sport te weren."

Op verzoek van de 26-jarige Wallace, de enige zwarte NASCAR-coureur, werd onlangs de omstreden Confederatievlag (die verwijst naar het slavernijverleden) in de ban gedaan. Zondag vloog er een vliegtuigje boven het circuit in Alabama met zo'n vlag erachter en een oproep aan sponsoren om zich terug te trekken uit de grootste Amerikaanse raceklasse.

Wallace laat weten het plaatsen van de strop "ongelooflijk droevig" te vinden. "Dit is een pijnlijke herinnering aan de lange weg die we als samenleving nog te gaan hebben en hoe volhardend we moeten zijn in onze strijd tegen racisme", schrijft hij op Twitter.

De race in Alabama werd vanwege regen verplaatst naar maandag. Bij het evenement waren 5.000 fans welkom, die overigens geen toegang hebben tot het binnenterrein van het circuit. In dit gebied, waar ook de garageboxen zijn, mogen alleen teamleden, media en functionarissen komen.

Het NASCAR-seizoen werd vorige maand hervat in South Carolina met de eerste grote race sinds de uitbraak van COVID-19.