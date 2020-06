Nick Watney heeft zich vrijdag moeten terugtrekken van het toernooi RBC Heritage in South Carolina. De 39-jarige Amerikaan is de eerste golfer die positief is getest op COVID-19 sinds de PGA Tour zijn seizoen heeft hervat.

Watney speelde donderdag nog wel de eerste ronde in Hilton Head, maar kon door zijn positieve test niet meer meedoen aan de tweede ronde.

De nummer 234 van de wereld en vijfvoudig toernooiwinnaar reisde volgens een verklaring van de PGA Tour privé naar South Carolina en zat dus niet met andere golfers op een door de PGA Tour geregelde chartervlucht.

Watney testte bij aankomst in Hilton Head negatief op het coronavirus, maar vrijdag meldde hij voor het begin van zijn tweede ronde dat hij symptomen had. Na overleg met een dokter onderging hij een tweede test en die was positief.

Watney zal nu een periode in isolatie gaan. Bovendien gaat de PGA Tour uitzoeken wie er allemaal in nauw contact zijn geweest met de Amerikaan.

De PGA Tour keerde vorige week na een pauze van drie maanden terug met de Charles Schwab Challenge in Texas. De toernooien worden voorlopig zonder publiek afgewerkt.

Meer positieve gevallen in Amerikaanse sport

Ook in andere Amerikaanse sporten waren er vrijdag positieve testen. Zo sloot honkbalclub Philadelphia Phillies zijn trainingscentrum in Florida nadat vijf spelers positief waren getest.

Bij MLB-clubs Toronto Blue Jays en San Francisco Giants is het trainingscomplex voorlopig dicht nadat spelers en/of bezoekers symptomen meldden.

IJshockeyclub Tampa Bay Lightning sloot zijn stadion nadat drie spelers positief waren getest en in de MLS meldde Inter Miami dat één speler een positieve test heeft afgeleverd.

De MLB en de NHL willen hun seizoen binnenkort herstarten, maar er is nog geen datum vastgelegd. De MLS start op 8 juli met een toernooi in Orlando.