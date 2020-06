Celeste Plak stopt het komende half jaar tijdelijk met volleybal. De Oranje-international wil zich maatschappelijk oriënteren.

"De laatste maanden heb ik vanwege de coronamaatregelen niet kunnen volleyballen", zegt de 24-jarige Plak op de website van de volleybalbond. "Door die verplichte afstand ben ik eens rustig gaan nadenken en tot de conclusie gekomen dat ik wat langer pauze wil nemen."

"Ik ben al een te ruime tijd de echte gretigheid naar de bal kwijt, en dat is niet goed. Die gretigheid is van levensbelang in onze sport. Ik ga het komende half jaar benutten om mij maatschappelijk te oriënteren, terwijl ik met hulp van een personal trainer fit blijf."

Plak zal tot 1 januari 2021 niet uitkomen voor Oranje of haar Turkse club Aydin BBSK. Eerder speelde ze in Italië bij Bergamo en Novara. Met die laatste club won ze de Champions League.

"Halverwege het clubseizoen, in januari, wil ik weer sterk terugkeren om de gaten in de vloer te slaan", zegt ze.

Oranje kwalificeerde zich niet voor Spelen

Plak liep met Oranje begin dit jaar kwalificatie voor de Olympische Spelen mis. Ze maakte in 2012 haar debuut voor het Nederlands team en speelde 261 interlands.

Technisch directeur Joop Alberda van de volleybalbond prijst het besluit van Plak: "Door de coronaperiode zijn veel mensen hun eigen bestaan gaan reflecteren. Zo ook Celeste, die er nu voor kiest om even afstand te nemen van volleybal. Ik vind het een moedig besluit, en wij ondersteunen haar volledig."

Naast buitenaanvaller Plak moet Oranje voorlopig ook diagonaalspeler Lonneke Sloëtjes (29) missen. Zij besloot in mei eveneens tot 1 januari afstand te nemen omdat ze het plezier in de sport kwijt was. Spelverdeler Femke Stoltenberg (28) beëindigde in maart haar interlandcarrière.