De Nederlandse handbalsters zijn donderdag bij de loting voor het EK van eind dit jaar gekoppeld aan Servië, Kroatië en Hongarije. Oranje is groepshoofd en ontloopt daardoor de sterkste landen.

Bij de poulefase van het toernooi in Denemarken en Noorwegen plaatsen drie van de vier landen in iedere groep zich voor de volgende ronde, wat voor Nederland als regerend wereldkampioen geen probleem mag zijn.

"Van Servië hebben wij op het WK ruim gewonnen, het is een goede ploeg en misschien willen ze nu wel revanche", zegt bondscoach Emmanuel Mayonnade in een reactie op de loting. "Hongarije is een team met jonge en nieuwe speelsters waarvan er veel in de Champions League spelen. De Kroatische ploeg is een mix van jonge en ervaren speelsters. "

Oranje speelt alle drie de wedstrijden in het Noorse Trondheim. Als de Nederlandse vrouwen doorgaan spelen ze in de tweede poulefase in Stavanger. Het finaleweekend is in Oslo.

Kwalificatiereeks werd voortijdig beëindigd

Nederland schreef in december vorig jaar historie door voor het eerst in de historie de wereldtitel te veroveren. In een zenuwslopende finale werd afgerekend met Spanje.

De daaropvolgende EK-kwalificatiereeks werd voortijdig beëindigd vanwege het coronavirus, al was Oranje al hard op weg naar plaatsing. De ploeg zou komende zomer ook meedoen aan de Olympische Spelen, maar die zijn met een jaar uitgesteld.

Nederland is er voor de achtste keer bij op het EK, met zilver in 2016 als beste resultaat. Twee jaar geleden werd brons behaald. Het toernooi in Denemarken en Noorwegen begint op donderdag 3 december. De finale is op zondag 20 december.