Donald Trump vindt dat Colin Kaepernick een nieuwe kans verdient in de American footballcompetitie NFL. De Amerikaanse president was eerder nog zeer kritisch op zijn landgenoot, die als eerste prominent knielde tijdens het volkslied.

"Als hij goed genoeg is, zou hij een kans moeten krijgen. Hij begon zijn carrière heel goed, maar het eindigde minder voor hem", zei Trump in de nacht van woensdag op donderdag.

"In zijn debuutjaar was hij geweldig, net als in zijn tweede jaar. Daarna is er iets misgegaan, maar ik zou hem graag weer zien spelen. En ook wat het knielen betreft geef ik hem graag nog een kans."

Trump heeft zich altijd fel uitgesproken tegen Kaepernick en andere sporters die knielden tijdens het volkslied als protest tegen racisme en politiegeweld. De president zei onlangs nog om die reden niet meer naar de NFL te kijken.

Het knielen van Kaepernick, die dat in 2016 als quarterback van San Francisco 49ers voor het eerst deed, heeft internationaal inmiddels veel navolging gekregen. Sinds de dood van George Floyd in de Verenigde Staten maken veel mensen bij protesten hetzelfde gebaar.

Kaepernick kwam op nieuwjaarsdag 2017 voor het laatst in actie in de NFL. Sindsdien voelden clubs er weinig voor om de uitgesproken Amerikaan vast te leggen. Woensdag riep de NFL-baas clubs echter op om een stap te zetten en de quarterback te contracteren.

President Donald Trump is enigszins bijgedraaid in zijn mening over Colin Kaepernick. (Foto: Pro Shots)