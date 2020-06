Het Formule E-seizoen wordt in augustus na ruim vijfenhalve maand afgesloten in Berlijn. Op het voormalige vliegveld Berlin-Tempelhof staan zes races gepland.

Na de eerste vijf ePrixs van het seizoen - tussen november en februari werd geracet in Saoedi-Arabië (tweemaal), Chili, Mexico en Marokko - zorgde de coronapandemie ervoor dat alles stil kwam te liggen.

De keuze voor zes races in Berlijn, dat al deel uitmaakte van de kalender, betekent dat China, Italië, Frankrijk, Zuid-Korea, Indonesië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië dit jaar niet meer worden aangedaan. De races in Duitsland vinden plaats op 5, 6, 8, 9, 12 en 13 augustus.

Bij de ePrixs in Berlijn is geen publiek welkom en mogen in totaal maximaal duizend mensen aanwezig zijn. Er volgen strikte (afstands)regels en belangrijke besprekingen vooraf worden via een videogesprek afgehandeld.

De Portugees António Félix da Costa gaat momenteel aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. Nederlanders Nyck de Vries (dertiende) en Robin Frijns (vijftiende) doen niet mee in de top van het klassement.