Topatleet Christian Coleman zit in de problemen nu blijkt dat hij voor de derde keer binnen een jaar een dopingcontrole heeft gemist. De wereldkampioen op de 100 en 4x100 meter moet volgend jaar mogelijk de Olympische Spelen missen.

De 24-jarige Coleman laat in een verklaring weten dat hij op 9 december vorig jaar niet bereikbaar was voor een test, nadat hij eerder op 16 januari en 26 april 2019 al afwezig was. De Athletics Integrity Unit (AIU) heeft hem voorlopig voor een half jaar geschorst.

"En misschien word ik nu ook geschorst voor de andere twee controles die ik vorig jaar heb gemist", aldus Coleman. Drie gemiste tests binnen een jaar kunnen een schorsing van één of twee jaar opleveren.

De Amerikaan bestrijdt dat hij de dopingcontroleurs bewust heeft ontweken en spreekt van een complot. "Kom me niet zeggen dat ik bewust niet aanwezig was. De controleurs zijn naar mijn huis gekomen zonder dat ik het wist, terwijl ik vijf minuten verderop kerstinkopen aan het doen was", laat hij weten.

"Ik heb bonnetjes en bankafschriften om dat te bewijzen. Ze hebben niet eens de moeite genomen om me te bellen. Anders was ik gewoon beschikbaar geweest. Ik denk dat het een doelbewuste poging was om me een test te laten missen."

Coleman zat eerder in moeilijkheden

Het is niet de eerste keer dat Coleman in opspraak raakt wegens gemiste dopingcontroles. Vorig jaar zat hij al in moeilijkheden omdat hij ook in 2018 een paar keer onbereikbaar was.

Er leek hem toen ook een lange schorsing te wachten omdat werd vastgesteld dat hij op 26 april 2019 voor de derde keer binnen een jaar de fout in ging, maar dat bleek later niet zo te zijn. Een aanklacht werd ingetrokken en Coleman eiste excuses van van het Amerikaanse antidopingbureau USADA.

Het missen van de Spelen in Tokio zou een flinke streep door de rekening zijn voor topsprinter Coleman. Naast zijn dubbele WK-goud in 2019 veroverde hij bij de WK van twee jaar eerder al zilver op de 100 en 4x100 meter.