De Nederlandse handballers zijn dinsdag bij de loting voor de kwalificatie van het EK van 2022 ingedeeld in een groep met Slovenië, Polen en Turkije.

Oranje gaat op jacht naar de tweede EK-deelname ooit. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson was in januari voor het eerst aanwezig bij een Europees kampioenschap. Nederland werd ondanks een historische zege op Letland uitgeschakeld in de groepsfase.

De handballers spelen tussen november en mei volgend jaar uit en thuis tegen de drie tegenstanders. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de acht kwalificatiepoules plaatsen zich voor het komende EK (13-30 januari 2022 in Hongarije en Slowakije).

Slovenië is de zwaarste tegenstander in de groep van Nederland. Het land eindigde bij het EK van dit jaar op de vierde plaats en boekte tijdens de kwalificatieduels voor dat toernooi twee zeges op Oranje.

Polen strandde in januari net als Nederland in de groepsfase van het EK. Het Oost-Europese land verloor al zijn drie wedstrijden bij de negende EK-deelname. Turkije kwalificeerde zich nog nooit voor een Europees kampioenschap.

De handballers zouden het deze maand in de play-offs voor het WK 2021 opnemen tegen Oostenrijk, maar die kwalificatieduels werden geschrapt vanwege de coronacrisis. De Oostenrijkers werden op basis van een beter resultaat op het EK aangewezen voor deelname aan het WK.