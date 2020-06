Roger Goodell, de baas van de American footballcompetitie NFL, moedigt clubs aan om Colin Kaepernick te contracteren. De 32-jarige quarterback, uitgegroeid tot het Amerikaanse boegbeeld in de strijd tegen racisme en politiegeweld, zit al 3,5 jaar zonder club.

"Als hij zijn NFL-carrière wil voortzetten, dan is het aan een club om daarop in te springen. Ik zou het mooi vinden als dat gebeurt en moedig de clubs ertoe aan", zegt commissaris Goodell dinsdag tegen ESPN.

"Als hij niet meer op het veld wil staan, willen we hem vragen ons te helpen om betere beslissingen te nemen over bepaalde zaken. We hebben het hem al eerder gevraagd en willen dat iedereen helpt bij het oplossen van een aantal heel complexe en langslepende kwesties."

In 2016 maakte Kaepernick als speler van San Francisco 49ers een statement tegen racisme en politiegeweld door te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. Het gebaar vond de afgelopen weken meer navolging dan ooit na de dood van George Floyd; veel demonstranten zien Kaepernick als boegbeeld.

Kaepernick kwam op nieuwjaarsdag 2017 voor het laatst in actie in de NFL. Clubs waren sindsdien huiverig om de uitgesproken Amerikaan vast te leggen, ook al werd dat lang ontkend door de NFL.

De quarterback kwam vorig jaar tot een schikking met de NFL, nadat hij de bond en clubs had beschuldigd van een samenzwering om hem geen contract aan te bieden. Hij liet daarna direct weten weer te willen spelen, maar zover is het nog niet gekomen.

Colin Kaepernick vestigde in 2016 de aandacht op zich door te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. (Foto: Pro Shots)