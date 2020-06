Judoka Ilona Lucassen is op 23-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Judo Bond Nederland zondag.

Lucassen maakte sinds 2016 deel uit van de Nederlandse selectie op Papendal. Hoogtepunt in haar loopbaan was een bronzen medaille in 2018 bij de Grand Prix in Den Haag. Ze zorgde toen in de klasse tot 78 kilogram als debutante voor een stunt door landgenote Marhinde Verkerk te verslaan.

Datzelfde jaar maakte de Brabantse nog deel uit van de Nederlandse ploeg bij de EK mixteams. Ze veroverde daar zilver. Afgelopen januari kwam ze nog in actie bij de Grand Prix in Tel Aviv.

Maurits Hendriks reageert namens sportkoepel NOC*NSF geschrokken. "Het vreselijke nieuws van het overlijden van Ilona Lucassen heeft ons diep geschokt", zegt de technisch directeur. "Zo jong nog met nog een heel leven voor zich. Wij wensen haar ouders, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies."

Lucassen is dit weekend overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.