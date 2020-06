Steeds meer American footballers uit de National Football League (NFL) zeggen dat ze van plan zijn om komend seizoen uit protest te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. President Donald Trump dreigde zaterdag niet meer naar de NFL te kijken als er geknield mag worden.

Baker Mayfield, de quarterback van Cleveland Browns, laat er in een reactie op een Instagram-post van een fan geen twijfel over bestaan wat zijn plannen zijn als het NFL-seizoen in september van start gaat.

"Word wakker, ik zal absoluut knielen", antwoordt Mayfield, een witte man, aan een fan die hem vroeg of hij níét wilde knielen.

Het gebaar werd in 2016 geïntroduceerd door de toenmalige San Francisco 49ers-quarterback Colin Kaepernick, die op die manier protesteerde tegen politiegeweld tegen minderheden. Door de link met het Amerikaanse volkslied en de Amerikaanse vlag leverde hem dat veel kritiek op, onder meer van Trump.

De inmiddels 32-jarige Kaepernick heeft sinds Nieuwjaarsdag 2017 geen wedstrijd meer gespeeld in de NFL, maar zijn protestgebaar is na de dood van George Floyd een belangrijk symbool geworden bij de Black Lives Matter-protesten.

Kentering binnen de NFL

Ook binnen de NFL is een duidelijke kentering te zien. Zo gaf topman Roger Goodell vorige week in een video toe dat het verkeerd was om niet eerder te luisteren naar zwarte spelers. Hij moedigde iedereen aan om zich uit te spreken en vreedzaam te protesteren, al noemde hij niet expliciet de naam van Kaepernick of het knielen.

Toch lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de NFL komend seizoen zal gaan optreden tegen spelers die knielen tijdens het volkslied. De American footballbond nam twee jaar geleden een regel aan dat spelers moeten staan voor het volkslied als ze op het veld zijn, maar na overleg met de spelersvakbond is die regel nooit nageleefd.

Zeker is dat NFL-spelers de afgelopen weken zeer open zijn geweest over hun plannen om te knielen. Washington Redskins-speler Adrian Peterson, een van de beste running backs van deze eeuw, zei vorige week dat hij er geen enkele twijfel over heeft of hij gaat knielen en dat hij verwacht dat veel spelers er hetzelfde over denken.

James White (New England Patriots) voorspelde dat zijn team een manier zal vinden om vreedzaam te protesteren en Houston Texans-coach Bill O'Brien zei vrijdag dat hij zou knielen met zijn spelers als ze daarvoor kiezen.

Trump reageert op Twitter

Trump maakte vier jaar geleden al duidelijk dat hij tegen het knielen is. "Haal die son of a bitch van het veld", zei hij in 2016 tijdens een verkiezingsbijeenkomst over knielende spelers.

De president herhaalde zijn mening zaterdag in een serie tweets waarin hij reageerde op een nieuwsbericht over de Amerikaanse voetbalbond, die deze week de regel dat spelers en staf moeten staan tijdens het volkslied introk.

"Ik zal niet vaak meer kijken (naar de Amerikaanse voetbalteams, red.)", schreef Trump. "En het lijkt erop dat de NFL in dezelfde richting beweegt, maar ik zal niet kijken!"

Het nieuwe NFL-seizoen begint op 10 september, als de coronacrisis niet voor uitstel zorgt.