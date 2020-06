De American footballcompetitie NFL trekt de komende tien jaar 250 miljoen dollar (220 miljoen euro) uit in de strijd tegen racisme. Desondanks is er nog altijd kritiek op de NFL in de kwestie rondom Colin Kaepernick.

"De NFL verhoogt zijn inspanningen op het gebied van sociale rechtvaardigheid door een fonds van 250 miljoen dollar in het leven te roepen. Dat komt ten goede aan de bestrijding van systematisch racisme en ter ondersteuning van de strijd tegen voortdurende onrechtvaardigheden waarmee Afro-Amerikanen worden geconfronteerd", schreef de NFL donderdag in een verklaring.

Het geld gaat naar projecten die justitie en politie hervormen en het onderwijs verbeteren. Daarnaast worden de mediakanalen van de bond en de diverse clubs ingezet om gelijkheid te promoten.

NFL-baas steunt protesten in Verenigde Staten

De NFL bestaat voor ruim 70 procent uit spelers met een Afro-Amerikaanse achtergrond. Vorige week sprak NFL-topman Roger Goodell - na een oproep van veel vooraanstaande zwarte spelers - zijn steun uit voor de Black Lives Matter-protesten in het land.

"De NFL vindt dat levens van zwarte mensen ertoe doen. Ik protesteer met jullie mee en wil onderdeel zijn van de verandering die ons land zo hard nodig heeft", sprak Goodell.

"Zonder zwarte spelers zou er geen NFL zijn", aldus de NFL-topman. "De protesten in het land symboliseren de eeuwen van stilte, ongelijkheid en onderdrukking van zwarte spelers, coaches, fans en staf."

Het is niet de eerste keer dat de NFL miljoenen investeert in gelijkheid. In 2016 werd er 38 miljoen euro geschonken aan een coalitie van spelers die zich bezighoudt met de strijd tegen racisme en politiegeweld. In 2017 werd nog eens zo'n 85 miljoen euro gedoneerd aan hulpbehoevende Afro-Amerikaanse gemeenschappen.

Terrell Owens tijdens een Black Lives Matter-protest in Los Angeles. (Foto: Pro Shots)

Voormalig topspeler Owens eist excuses NFL aan Kaepernick

Toch krijgen Goodell en de NFL ook kritiek. Voormalig topspeler Terrell Owens eiste dat de bond excuses zou maken aan Colin Kaepernick. De quarterback die in 2016 het knielen tijdens het volkslied introduceerde als protest tegen ongelijkheid, kreeg geen nieuw contract aangeboden van zijn club San Francisco 49ers of van een ander team in de NFL.

"We staan hier ook voor Colin", zei Owens donderdag tegen verslaggevers toen hij deelnam aan een protestmars in Los Angeles. "Hij heeft recht op een direct excuus van Goodell en de NFL."

"De president heeft alle witte eigenaren van NFL-clubs opdracht gegeven om Kaepernick niet te contracteren en Goodell heeft daar niets tegen gedaan", beweerde Owens.