De Amerikaanse boksster Virginia Fuchs is donderdag vrijgesproken nadat ze positief testte bij een dopingcontrole. Volgens anti-dopingagentschap USADA kwamen de verboden stoffen in haar lichaam na seks met haar vriend.

De 32-jarige Fuchs testte op 13 februari positief op twee metabolieten die op de dopinglijst staan. "De lage hoeveelheid van letrozolmetaboliet en GW1516 metaboliet komen overeen met stoffen die kunnen worden overgedragen bij seksueel contact", meldt USADA in een verklaring.

De vriend van Fuchs gebruikte therapeutische middelen die de twee metabolieten bevatten. De dopingwaakhond verwijt het Fuchs niet dat de stoffen door middel van seksueel contact in haar lichaam terecht zijn gekomen.

Fuchs wist zich te kwalificeren voor de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio, nadat ze vier jaar geleden deelname aan de Spelen in Rio de Janeiro nipt misliep.

"Dit is een belangrijke les voor mij geweest", schrijft ze op Twitter. "Nu deze zaak voorbij is, ga ik me volledig focussen op Tokio.