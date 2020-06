Wereldatletiekbond World Athletics heeft donderdag een 22 pagina's tellend rapport aan coronamaatregelen gepresenteerd. De federatie hoopt met de aanpassingen nog iets van het seizoen te maken.

In de regels staat onder meer dat er chloor moet worden toegevoegd aan de waterbak bij het onderdeel steeplechase, dat de estafettestaven en startblokken na iedere race moeten worden schoongemaakt en dat er aan de zandbakken een middel moet worden toegevoegd dat een virusinfectie tegengaat.

Ook moeten officials, media en atleten mondkapjes dragen rond de wedstrijden. "De maatregelen zijn gebaseerd op wetenschappelijke en medische kennis over het COVID-19-virus", staat in een verklaring van World Athletics.

De bond hoopt van augustus tot en met oktober een verkort seizoen te organiseren. In het programma moeten onder meer wedstrijden in de prestigieuze en lucratieve Diamond League worden opgenomen.

Het atletiekseizoen is voor veel (Nederlandse) atleten behoorlijk in het water gevallen. De Olympische Spelen en de WK indoor werden met een jaar uitgesteld en de EK van eind augustus in Parijs werd zelfs geschrapt.

Dafne Schippers is een van de atleten die niet weet waar ze momenteel precies naartoe traint. (Foto: Pro Shots)