De voorlopige kalender van het uitgestelde MotoGP-seizoen die donderdag is gepresenteerd, telt liefst zeven Grands Prix in Spanje. De jaargang begint volgende maand met een dubbele race op het circuit van Jerez.

De MotoGP was voor de start van het seizoen in Jerez afhankelijk van de Spaanse regering, maar die heeft nu toestemming gegeven om daar op 19 en 26 juli de eerste twee Grands Prix zonder publiek te organiseren.

Dat er zeven races worden gehouden in Spanje is opmerkelijk, want dat land is een van de zwaarst door het coronavirus getroffen landen ter wereld. Er vielen al bijna 30.000 doden en de noodtoestand werd er onlangs pas opgeheven.

De kalender telt tot dusver dertien Europese Grands Prix. Het is de bedoeling dat daar in een later stadium nog maximaal vier races buiten Europa aan worden toegevoegd. Het seizoen wordt uiterlijk op 13 december afgesloten.

TT van Assen ontbreekt op kalender

De TT van Assen ontbreekt op de kalender, zoals al eerder bekend werd. De enige Nederlandse Grand Prix wordt dit jaar helemaal niet verreden en staat pas in juni 2021 weer op het programma.

Sinds 1925 heeft de TT, met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1945, onafgebroken op de kalender gestaan. Vanaf de oprichting van het wereldkampioenschap in 1949 is Assen als enige circuit altijd present geweest.

Het MotoGP-seizoen zou eigenlijk op 8 maart in Qatar beginnen, maar die Grand Prix werd afgelast vanwege de uitbraak van COVID-19. Datzelfde gold vervolgens voor de races in Spanje, Frankrijk, Italië, Catalonië, Duitsland, Nederland en Finland.