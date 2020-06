De Dakar Rally gaat volgend jaar opnieuw alleen door Saoedi-Arabië. De roemruchte woestijnrally begint op 3 januari in Djedda en duurt tot en met 15 januari.

De Dakar Rally ging dit jaar voor het eerst in de historie alleen door Saoedi-Arabië, nadat de rally elf jaar lang Zuid-Amerika had aangedaan. Organisator ASO probeerde nog meer landen aan het schema van 2021 toe te voegen, maar dat is niet gelukt.

"We krijgen niet de route die we aanvankelijk in ons hoofd hadden", zegt Dakar-directeur David Castera donderdag in gesprek met Motorsport.com. "We wilden twee of drie extra landen in het schema opnemen, maar door het COVID-19-virus was dat onmogelijk."

"Voor de komende jaren is het wel ons doel om meerdere landen toe te voegen. Voor nu is het geen probleem, want Saoedi-Arabië is heel groot en biedt veel opties. De route is compleet anders dan vorig jaar. Slechts 50 tot 80 kilometer komt overeen met de route van 2020."

Het exacte schema voor de Dakar Rally wordt in november bekendgemaakt. De ASO zegt nu al dat er dit jaar bij het opmaken van het parcours meer rekening is gehouden met de veiligheid van de coureurs. Bij de vorige editie kwamen de Nederlander Edwin Straver en de Portugees Paulo Gonçalves om het leven.

De Dakar Rally begon in 1979 met een route van Parijs naar de Senegalese hoofdstad Dakar. Tot en met 2007 werd Afrika altijd opgenomen in het routeschema, maar in 2008 werd de rally vanwege terroristische dreigingen naar Zuid-Amerika verplaatst. Sinds vorig jaar is het Midden-Oosten het podium van de woestijnrally.