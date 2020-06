Het internationaal olympisch comité (IOC) staat volgend jaar in principe geen politieke statements van atleten toe tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De atletencommissie van het IOC gaat nog wel kijken of er voor de sporters andere opties zijn om zich uit te kunnen spreken.

"In het olympische handvest is de gelijkheid van ieder mens - ongeacht huidskleur, seksuele geaardheid, religie of politieke mening - verankerd, dus de Spelen zijn een krachtige wereldwijde demonstratie tegen racisme en discriminatie", zei IOC-voorzitter Thomas Bach woensdag na een vergadering van het bestuur.

In regel 50 van het olympische handvest staat dat de atleten tijdens de Spelen in geen enkele vorm mogen demonstreren of uiting mogen geven aan politieke, religieuze of raciale propaganda. Dat blijft in Tokio onveranderd, maar de atletencommissie buigt zich dus nog wel over deze kwestie.

Veel sporters voelen namelijk de behoefte om een statement te maken tegen racisme. De aanleiding daarvoor is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die twee weken geleden in de VS om het leven kwam door politiegeweld. Sindsdien gaan wereldwijd duizenden mensen de straat op om te demonstreren.

'Staan volledig achter initiatief atletencommissie'

"Wij staan volledig achter het initiatief van de atletencommissie van het IOC om de dialoog aan te gaan met sporters van over de hele wereld om manieren te verkennen waarop olympische atleten hun steun voor de principes die in het olympische handvest staan op een waardige manier kunnen uitdrukken", aldus Bach.

"Tegelijkertijd zijn we het ook eens met de atletencommissie dat we respect moeten hebben voor de olympische gedachte en dat betekent dat we onderscheid moeten maken tussen steun voor de principes die zijn vastgelegd in het olympische handvest en steun voor mogelijk polariserende demonstraties."

De Spelen in Tokio zouden eigenlijk komende zomer moeten worden afgewerkt, maar werden onlangs met een jaar uitgesteld vanwege de uitbraak van COVID-19. Het IOC en het organisatiecomité stelden woensdag een lijst met meer dan tweehonderd ideeën voor een versoberd evenement samen.