De organisatie van de NASCAR Cup Series heeft woensdag besloten dat de Confederatievlag niet meer welkom is bij races. De omstreden vlag (de onderste vlag op de foto) wordt in de ban gedaan vanwege de aanzwellende protesten tegen racisme.

De aanwezigheid van de Confederatievlag, die met het slavernijverleden wordt geassocieerd, was een gewoonte en werd onder meer veel door fans getoond. NASCAR stelt nu echter dat dat niet meer past bij de normen en waarden van de organisatie.

Met de keuze om de vlag niet meer toe te staan bezwijkt NASCAR onder de druk van onder anderen Bubba Wallace, de enige zwarte coureur in de grootste Amerikaanse raceklasse. Hij maakte zich hard voor een verbod op de vlag.

Wallace spreekt zich fel uit tegen racisme. Zo droeg hij afgelopen weekend bij een race in Atlanta - waar alle coureurs zich overigens betrokken toonden in een speciale video - een speciaal shirt en rijdt hij in de nacht van woensdag op donderdag op de Martinsville Speedway in Virginia in een speciaal ontworpen auto.

Er is wereldwijd veel protest tegen racisme en politiegeweld sinds de dood van George Floyd, de 46-jarige zwarte Amerikaanse man die onlangs om het leven kwam door toedoen van de politie.

Het NASCAR-seizoen werd vorige maand hervat met een race op Darlington Raceway in South Carolina. Het was de eerste grote race sinds de uitbraak van het coronavirus.

NASCAR-coureur Bubba Wallace spreekt zich duidelijk uit tegen racisme. (Foto: Pro Shots)