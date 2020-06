Boksers Anthony Joshua en Tyson Fury hebben woensdag in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een dubbele confrontatie. Het is nog niet bekend waar en wanneer de kampioenen in het zwaargewicht elkaar treffen voor een van de grootste gevechten ooit.

"Het ziet er allemaal heel goed uit, al moet er nog wel aardig wat gebeuren. We zijn nu aan het kijken naar locaties en data", zegt bokspromotor Eddie Hearn tegen Sky Sports.

In de bokswereld wordt uitgekeken naar een clash tussen de Britten Joshua en Fury. De dertigjarige Joshua heeft de wereldtitels van de bonden WBA, IBF, WBO en IBO in bezit, terwijl de één jaar oudere Fury kampioen van de vijfde grote bond (WBC) is.

Joshua heroverde eind vorig jaar zijn titels door in een rematch af te rekenen met Andy Ruiz. Volgens de regels is Kubrat Pulev in de strijd om de IBF-gordel zijn volgende tegenstander. De Bulgaar liet recent weten geen stapje opzij te willen doen om de confrontatie Joshua-Fury mogelijk te maken.

Bovendien zit Fury contractueel vast aan een derde duel met de Amerikaan Deontay Wilder, die hij begin dit jaar in een rematch met overmacht versloeg. Het is nog niet duidelijk wat het akkoord van woensdag voor de geplande gevechten van Joshua en Fury betekent.

Vorig jaar leed Joshua in zijn eerste gevecht met Ruiz de eerste nederlaag uit zijn carrière. Fury staat op dertig overwinningen in 31 partijen; één confrontatie bleef onbeslist.

Tyson Fury was begin dit jaar veel te sterk voor de Amerikaan Deontay Wilder. (Foto: Pro Shots)