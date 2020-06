Ronnie O'Sullivan kijkt niet met bepaald veel plezier terug op zijn deelname aan de Champions League Snooker deze maand. De vijfvoudig wereldkampioen stelt dat hij liever in de gevangenis had gezeten dan in zijn hotelkamer.

De Champions League Snooker ging op 1 juni onder strikte voorwaarden van start in Milton Keynes. Zo moesten spelers een dag voor hun wedstrijd al aanwezig zijn om zich te laten testen op het coronavirus en moesten ze in hun hotelkamer blijven tot de uitslag bekend was.

"Ik moet wel gek zijn geweest om hier aan mee te doen hè?", vroeg O'Sullivan zich dinsdag hardop af in gesprek met Eurosport. "Ik heb 24 uur in mijn hotelkamer gezeten. In mijn leven heb ik één keer zestien uur in een cel gezeten en dat was nog prettiger, want toen kon ik tenminste mijn eigen eten uitkiezen."

Eerder deze week sprak O'Sullivan al uitgebreider over zijn worstelingen in Milton Keynes. De snookerlegende, die vertelde dat hij op een gegeven moment was veroordeeld tot het eten van cornflakes omdat zijn voedselvoorraad op was, vond het lastig dat hij nergens heen kon.

"Op een gegeven moment kreeg ik een beetje hoofdpijn en wilde ik het raam open doen, maar dat kon al niet", blikte O'Sullivan terug. "Je wil in goede gezondheid blijven, maar dat wordt lastig als alle faciliteiten gesloten zijn en je nergens heen kan. Soms wil je gewoon even de vrijheid hebben om de deur uit te gaan en een frisse neus te halen."

Ondanks zijn moeilijkheden bij aanvang van het toernooi, slaagde O'Sullivan erin zijn eerste drie groepswedstrijden te winnen. Hij werd daarna alsnog uitgeschakeld na een 3-0-nederlaag tegen Stuart Bingham.