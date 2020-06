Het mondiale antidopingbureau WADA heeft dinsdag in hoger beroep vier jaar schorsing geëist tegen MotoGP-coureur Andrea Iannone. Die eis valt flink hoger uit dan de achttien maanden schorsing die motorsportfederatie FIM eerder aan de Italiaan had opgelegd.

De dertigjarige Iannone was sinds 17 december al voorlopig geschorst, nadat hij in november bij de Grand Prix van Maleisië positief was getest op de anabole steroïde drostanolon. Ook zijn B-staal was positief.

Volgens Iannone was die positieve test te wijten aan het eten van verontreinigd vlees. Er staat een schorsing van vier jaar op het gebruik van dat verboden middel, maar de disciplinaire commissie van de FIM ging twee maanden geleden mee in het verhaal van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

WADA trok de woorden van Iannone in twijfel en eist nu bij het internationale hof van sportarbitrage (CAS) dat de Aprilia-rijder alsnog voor vier jaar wordt geschorst. De Italiaan was zelf ook al naar het CAS gestapt omdat hij het niet eens was met de opgelegde straf van de FIM en eiste dat hij zou worden vrijgesproken.

Iannone wordt gesteund door Aprilia

Voordat het CAS met een uitspraak komt, moeten zowel WADA als Iannone een schriftelijke verklaring indienen. Het is niet bekend wanneer het internationale sporttribunaal de verklaringen in behandeling neemt.

Wanneer het CAS de eis van WADA overneemt zal Iannone, die sinds 2013 actief is in de MotoGP, tot eind 2023 niet mogen racen. Als de eis van de FIM blijft staan, dan mag hij vanaf 16 juni 2021 weer in actie komen.

Iannone geniet de volledige steun van zijn team Aprilia en staat ook dit seizoen gewoon nog onder contract bij de Italiaanse renstal. Het uitgestelde MotoGP-seizoen begint waarschijnlijk op 19 juli in het Spaanse Jerez.