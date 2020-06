De UFC organiseert het veelbesproken vechteiland in Abu Dhabi. De MMA-bond laat verschillende internationale vechters overvliegen naar het Midden-Oosten om het daar volgende maand tegen elkaar op te laten nemen.

UFC-baas Dana White onthulde dinsdag in gesprek met ESPN dat er op vier avonden (11, 15, 18 en 25 juli) wordt gevochten op het eiland Yas in Abu Dhabi, dat deel uitmaakt van de Verenigde Arabische Emiraten.

De vechters, coaches en het personeel zullen al die tijd verblijven in een soort veiligheidszone van meer dan 16 vierkante kilometer. Daarin bevinden zich dan een arena, hotel, trainingsfaciliteiten en eetgelegenheden.

De UFC kwam onlangs met het idee voor een vechteiland omdat er vanwege de coronacrisis alleen wedstrijden in Florida en Las Vegas gehouden mogen worden en bovendien mogen dan enkel vechters in actie komen die in de Verenigde Staten wonen.

Om meer aansprekende gevechten te kunnen voorschotelen, wilde de UFC in juli een privé-eiland gebruiken, waar vechters over de hele wereld hun opwachting kunnen maken en de keuze is nu dus gevallen op Abu Dhabi.

De UFC keerde begin vorige maand als eerste grote sport in de VS terug tijdens de coronacrisis. Er was tijdens de drie evenementen tot dusver geen publiek welkom en alle aanwezigen moesten zich houden aan strenge voorschriften.

