Sportkoepel NOC*NSF heeft maandag besloten om het Sportgala dit jaar niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. Alle prestaties uit 2020 zullen tellen voor de verkiezingen van 2021.

"Het is een onontkoombaar besluit in dit uitzonderlijke jaar om net als de grote internationale sportevenementen ook het Sportgala met de sportverkiezingen een jaar uit te stellen. Immers, ook de sport is hard geraakt door het coronavirus", zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF.

Sinds 1951 wordt er jaarlijks een Sportgala georganiseerd. Het is niet eerder voorgekomen dat het evenement een jaar overslaat.

Door de coronacrisis zijn dit jaar veel grote sportevenementen afgelast of uitgesteld naar volgend jaar. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen van Tokio en het EK voetbal.

Zo zag het Sportgala er eind vorig jaar uit. (Foto: Pro Shots)

Voor het eerst sportverkiezingen over twee jaar

In verschillende takken van sport is er hoop dat grote wedstrijden dit jaar alsnog kunnen doorgaan. Zo is de Tour de France verplaatst naar de periode 29 augustus tot en met 20 september.

Alle resultaten die dit jaar nog behaald worden, zullen worden meegewogen bij het Sportgala van 2021. "Voor het eerst organiseren we volgend jaar de sportverkiezingen over een periode van twee jaar, namelijk 2020 en 2021", aldus Hendriks.

"Vanzelfsprekend besteden we eind van dit jaar aandacht aan de Nederlandse topprestaties die ondanks alles nog wel zijn geleverd. Op welke wijze dat gaat plaatsvinden, zal de komende maanden worden bepaald."

Bij het Sportgala worden de Sportman, de Sportvrouw, de Paralympisch Sporter, de Coach, de Sportploeg en het Talent van het Jaar gekozen. De uitreiking stond gepland voor december.