De Nederlandse topzwemmers zijn opgelucht dat ze sinds enkele weken weer in het water kunnen trainen, maar toernooien ontbreken voorlopig op de kalender. Kira Toussaint houdt er rekening mee dat er pas in 2021 weer wedstrijden worden gezwommen. "Ik moet mezelf uitdagingen stellen om gemotiveerd te blijven."

Van de EK langebaanzwemmen, naar de Olympische Spelen en de WK kortebaan: de Nederlandse zwemmers zagen hun belangrijkste doelen van het jaar één voor één verplaatst worden vanwege de coronacrisis. Gevolg: de wedstrijdkalender van 2020 is grotendeels leeg en het eerste grote toernooi volgt pas in mei 2021.

"Ik kan wel vertellen dat ik het fantastisch vind om voor zes maanden elke dag te trainen, maar dat is niet zo. Zwemmen is voor mij leuk vanwege de wedstrijden en de uitdagingen", zegt de 26-jarige Toussaint bij een persbijeenkomst op Papendal.

"Ik merk nu wel aan mezelf dat ik toe ben aan wedstrijden. Op de dag van een belangrijke finale word ik door de zenuwen vaak met een beetje een naar gevoel wakker, soms zo erg dat ik er helemaal misselijk van word. Maar zelfs dát mis ik nu."

Voor de coronacrisis was Toussaint bovendien in de vorm van haar leven. De rugslagspecialiste veroverde eind 2019 vijf medailles bij de EK kortebaan (waaronder gouden plakken op de 50 en 100 meter rug) en scherpte in dat najaar de Nederlandse records op die afstanden verder aan.

Kira Toussaint bij een persbijeenkomst op Papendal. (Foto: Pro Shots)

Toussaint wil gat met wereldrecord dichten

Tijdens de coronacrisis was het bijna twee maanden onmogelijk voor Toussaint om in het Amsterdamse Sloterparkbad te trainen en moest ze zich met frisse tegenzin al fietsend en joggend fit proberen te houden - "fietsen en hardlopen vind ik echt verschrikkelijk om te doen" - maar dat heeft haar niet aan het twijfelen gebracht.

"Ik heb wel vaker voor langere tijd niet gezwommen en mijn concurrenten zaten of zitten met hetzelfde probleem. Op de langebaan heb ik ook nog wel een stap te maken, dus voor mij is een jaar langer eigenlijk helemaal niet slecht", aldus Toussaint, die zichzelf wel concrete doelen stelt om gemotiveerd te blijven.

"Dat heb ik ook wel nodig. In december zwom ik zeven honderdsten boven het wereldrecord op de 50 rug kortebaan (sinds 2014 in handen van Etiene Medeiros, red.). Nu heb ik tegen mijn coach gezegd: daar moet ik voor gaan. Het helpt me heel erg om die uitdagingen te stellen, want ik vind het lastig om voor een heel lange periode gemotiveerd te blijven."

Toussaint doet in het najaar in principe wel mee aan de International Swimming League (ISL) en voor die tijd zal ze (online) tegen een nog onbekende concurrent zwemmen, een projectje dat ze zelf heeft bedacht. "Er is steeds meer perspectief. In de afgelopen twee maanden dacht ik weleens: wat doe ik hier? Maar de laatste drie weken denk ik juist: kom maar op!"