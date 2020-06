Salwa Eid Naser heeft in totaal niet drie maar vier dopingcontroles gemist. De 22-jarige Bahreinse atlete werd bovendien al onderzocht toen ze vorig jaar oktober wereldkampioen op de 400 meter werd.

De Athletics Integrity Unit, de organisatie die doping bestrijdt namens de internationale bond World Athletics, meldde vrijdag dat Naser voorlopig is geschorst omdat ze meerdere malen in de fout is gegaan met haar whereabouts.

Een sporter kan geschorst worden als hij of zij binnen twaalf maanden drie dopingcontroles mist en daar geen goede verklaring voor kan geven.

Naser benadrukte vrijdag op Instagram Live dat ze geen valsspeler is. "En dat zal ik ook nooit worden. Ik heb alleen vorig jaar voor de WK drie dopingcontroles gemist. Dat is normaal, het kan iedereen gebeuren. Dit jaar ben ik nog niet gecontroleerd. Hopelijk wordt dit snel opgelost."

De Athletics Integrity Unit twitterde zondag een reactie op de uitspraken van Naser. "Het onderzoek naar de fouten met de whereabouts van Naser was bezig tijdens de WK en ze was op dat moment niet voorlopig geschorst."

"Nadat het onderzoek afgesloten was en er in januari 2020 weer een fout werd gemaakt met haar whereabouts, kreeg Naser bericht over een voorlopige schorsing. Het disciplinaire proces is nog bezig, dus we kunnen er verder niks over zeggen.

Naser liep derde tijd ooit in Doha

Naser verraste vorig jaar bij de WK in Doha door de wereldtitel op de 400 meter te grijpen in de derde tijd ooit gelopen. Ze finishte in 48,14 seconden.

De geboren Nigeriaanse moet vrezen dat ze haar wereldtitel kwijtraakt als ze schuldig wordt bevonden in haar tuchtzaak. Ze zou dan ook uitgesloten kunnen worden van de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.