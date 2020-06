UFC-baas Dana White heeft het volste begrip voor de beslissing van Conor McGregor om per direct een punt achter zijn loopbaan te zetten. De Ierse kooivechter kondigde zaterdagavond opnieuw aan met pensioen te gaan.

"We zitten in een pandemie die van de wereld een gekke en verwarrende plek maakt", zegt White bij ESPN. "Ik denk ook drie keer per dag: ik ben er klaar mee. Niks verrast me nog. Als Conor met pensioen wil gaan, dan moet hij dat absoluut doen."

Het is overigens maar de vraag of McGregor inderdaad nooit meer in de octagon zal staan, want dit is de derde keer in vier jaar tijd dat de 31-jarige Ier beweert te stoppen. De vorige keren duurde het slechts enkele maanden voordat hij bekendmaakte weer terug te keren in de Mixed Martial Arts (MMA).

White denkt dat deze derde aankondiging aan de coronacrisis te wijten is. "Iedereen wil een gevecht, maar we kunnen op dit moment niet veel. Mensen zitten al ruim drie maanden opgesloten in hun huis of moeten maskers dragen. Het is een rare en emotionele tijd met veel frustratie en woede", merkt de vijftigjarige zakenman.

"We leven in een verwarrende wereld en we verplichten niemand tot vechten, dus ik begrijp de beslissing van Conor. Ik hou van die man. Er zijn een handvol mensen die dit werk voor mij heel leuk maken en hij is daar één van."

McGregor, die bekendstaat als een van de beste MMA-vechters ter wereld, was de eerste die in meerdere gewichtsklassen tegelijk een UFC-titel in zijn bezit had (vedergewicht en lichtgewicht). Het laatste gevecht van 'The Notorious' dateert van januari, toen hij Donald Cerrone in veertig seconden versloeg.