Rinus van Kalmthout heeft zaterdagavond (lokale tijd) het boetekleed aangetrokken na zijn teleurstellende debuut in de IndyCar Series. De race van de negentienjarige Nederlander kwam snel ten einde door een crash in de openingsfase.

Het was sowieso een teleurstellende dag voor Van Kalmthout, die tijdens de training al crashte en daardoor de kwalificatie aan zich voorbij moest laten gaan. Na een veelbelovende start van de race raakte hij in de 39e ronde de controle over zijn auto kwijt en belandde hij samen met de Spanjaard Álex Palou in de muur.

"Mijn begin was nog wel goed. Ik startte op de 24e plek en klom volgens mij naar de vijftiende positie", blikte Van Kalmthout na zijn race op de Texas Motor Speedway terug bij NBC. "Het was eigenlijk een goede race, maar op een gegeven moment kwam ik iets te hoog, ging ik in de rondte en raakte ik Álex Palou."

Van Kalmthout, de eerste Nederlandse IndyCar-coureur sinds Robert Doornbos (2009), had zich logischerwijs veel meer voorgesteld bij zijn eerste optreden in de Amerikaanse raceklasse. Hij hoopte in ieder geval bij de eerste tien coureurs te eindigen.

"Dit is totaal niet wat ik van mijn debuut had verwacht. Het eerste weekend is een nachtmerrie geworden. Ik wil me verontschuldigen bij het team. Behalve mezelf kan ik niemand anders iets verwijten, dit is helemaal mijn schuld", aldus Van Kalmthout.

Vijfvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon pakte op overtuigende wijze de overwinning in Fort Worth, waar de eerste wedstrijd van het seizoen werd gehouden. De volgende race staat 4 juli in Indianapolis op het programma.