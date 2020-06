Conor McGregor heeft zondagochtend via Twitter aangekondigd met pensioen te gaan. Het is al de derde keer in ruim vier jaar dat de kooivechter beweert een punt achter zijn loopbaan te zetten.

"Hé jongens, ik heb besloten om met pensioen te gaan. Bedankt voor alle fantastische herinneringen. Wat een avontuur is het geweest", zegt McGregor. De 31-jarige Ier brengt daarnaast een eerbetoon aan zijn moeder. "Kies het huis van je dromen Mags, ik hou van jou!"

McGregor beëindigde zijn loopbaan al twee keer eerder. In april 2016 nam hij voor het eerst afscheid van de Mixed Martial Arts (MMA), maar vier maanden later keerde hij weer terug in de octagon voor een gevecht met Nate Diaz.



In maart 2019 besloot McGregor opnieuw te stoppen, om vervolgens in januari weer zijn rentree te maken in de UFC (Ultimate Fighting Championship). Bij dat evenement in Las Vegas was hij in veertig seconden te sterk voor Donald Cerrone.

Het is maar de vraag of McGregor nu wel definitief een punt achter zijn loopbaan zet. Critici zien zijn aankondiging als een marketingstunt om meer aandacht te genereren voor zijn volgende gevecht.

McGregor regelmatig negatief in het nieuws

McGregor staat bekend als een van de beste MMA-vechters ter wereld. Hij was de eerste die in meerdere gewichtsklassen tegelijk een UFC-titel behaalde. De Ier was in 2016 kortstondig de wereldkampioen in het vedergewicht én in het lichtgewicht.

Na het veroveren van zijn wereldtitel in het lichtgewicht eind 2016 kwam hij bijna twee jaar niet in actie. Vanwege zijn inactiviteit verloor hij zijn kampioensgordel, die later werd opgeëist door de Rus Khabib Nurmagomedov.

De laatste jaren kwam McGregor vooral negatief in het nieuws. Zo werd de controversiële MMA-vechter enkele maanden geschorst vanwege ongeregeldheden na zijn gevecht met Nurmagomedov in oktober 2018. In april 2019 sloeg McGregor in een Ierse pub een man neer.