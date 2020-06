Rinus van Kalmthout heeft zaterdag (lokale tijd) niet lang kunnen genieten van zijn debuut in de IndyCar Series. De coureur uit Hoofddorp crashte in de openingsfase van de race op de Texas Motor Speedway en viel uit.

De negentienjarige Van Kalmthout raakte in de 39e ronde de controle kwijt over zijn auto en nam onderweg naar de muur de Spanjaard Álex Palou met zich mee. Beide rookies bleven zelf ongedeerd, maar zagen hun wedstrijd wel ten einde komen.

Het was voor Van Kalmthout al de tweede keer dat hij zaterdag betrokken was bij een crash. Eerder op de dag tijdens de training eindigde hij ook al in de vangrail. Zijn auto raakte bij dat incident zelfs zo erg beschadigd dat hij niet mee kon doen aan de kwalificatie.

Omdat 'Veekay' - zoals van Kalmthout door de Amerikanen wordt genoemd - niet kon kwalificeren moest hij als laatste aan de wedstrijd beginnen. De Nederlander kende een uitstekende start en had zich binnen drie rondes al naar de zestiende plaats geknokt. Daar stokte de inhaalrace van Van Kalmthout, die twee rondes na zijn eerste pitstop uitviel.

De 'Genesys 300' werd op dominante wijze gewonnen door Scott Dixon. De vijfvoudig IndyCar-kampioen pakte in de openingsfase van de race de leiding en gaf die positie niet meer uit handen.

Van Kalmthout zal nog even geduld moeten hebben voor hij zich kan revancheren. Op 4 juli staat in Indianapolis de tweede race van het seizoen op het programma.

'Totaal niet wat ik van mijn debuut had verwacht'

De ongelukkige Van Kalmthout was kort na zijn uitvalbeurt zeer teleurgesteld over zijn prestatie. "Ik kwam iets te hoog, ging in de rondte en raakte Álex Palou", zei Van Kalmthout tegenover de Amerikaanse televisiezender NBC.

"Ik wil me verontschuldigen bij het team. Dit is totaal niet wat ik van mijn debuut had verwacht. Behalve mezelf kan ik niemand anders iets verwijten. Ik ben hier helemaal zelf schuldig aan", aldus Van Kalmthout, die de eerste Nederlandse IndyCar-coureur is sinds Robert Doornbos in 2009.

Van Kalmthout kende al een moeizame aanloop naar de eerste race van het seizoen. Vanwege de coronacrisis was het lang onduidelijk of hij de Verenigde Staten wel binnen mocht komen. Via Mexico wist hij pas op woensdag voet op Amerikaanse bodem te zetten.

Ondanks zijn verstoorde voorbereiding was Van Kalmthout, die de jongste IndyCar-kampioen ooit wil worden, met ambities naar het circuit in Fort Worth afgereisd. Hij mikte voorafgaand aan zijn eerste race op een top tien-klassering.