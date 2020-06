Rinus van Kalmthout heeft zaterdag (lokale tijd) niet lang kunnen genieten van zijn debuut in de IndyCar Series. De coureur uit Hoofddorp crashte in de openingsfase van de race op de Texas Motor Speedway en viel uit.

De negentienjarige Van Kalmthout raakte in de 39e ronde de controle kwijt over zijn auto en nam op weg naar de muur de Spanjaard Álex Palou met zich mee. De coureurs raakten elkaar, bleven zelf ongedeerd, maar zagen hun wedstrijd wel ten einde komen.

Het was voor Van Kalmthout al de tweede keer dat hij zaterdag betrokken was bij een crash. Eerder op de dag tijdens de training eindigde hij ook al in de vangrail. Zijn auto raakte bij dat incident zelfs zo erg beschadigd dat hij niet mee kon doen aan de kwalificatie.

Omdat 'Veekay' - zoals van Kalmthout door de Amerikanen wordt genoemd - niet kon kwalificeren moest hij als laatste starten. De Nederlander kende een uitstekende start en had zich binnen drie rondes al naar de zestiende plaats geknokt. Daar stokte de inhaalrace van Van Kalmthout, die twee rondes na zijn eerste pitstop uitviel.

Van Kalmthout zal nog even geduld moeten hebben voor hij zich kan revancheren. Op 4 juli staat in Indianapolis de tweede race van het seizoen op het programma.