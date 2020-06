De Nederlandse coureur Rinus van Kalmthout is zaterdag bij zijn debuut in de IndyCar Series al in de eerste oefensessie gecrasht. De schade aan zijn wagen was zo groot, dat hij daardoor enkele uren later niet deel kon nemen aan de kwalificatie.

De rookie spinde in de ochtendtraining op de Texas Motorsport Speedway bij het ingaan van de bocht, waarna hij hard de muur tussen bocht drie en vier raakte. De schade aan zijn auto van Ed Carpenter Racing was aanzienlijk.

Van Kalmthout kon zijn wagen wel op eigen kracht verlaten. Zijn monteurs werden direct aan het werk gezet om de auto tijdig klaar te krijgen voor de kwalificatie, die om 23.00 uur Nederlandse tijd werd verreden. Dat lukte echter niet.

De race op de oval in Texas staat voor de nacht van zaterdag op zondag om 2.00 uur op het programma. Het is de eerste race van het jaar in de Amerikaanse klasse. Van Kalmthout zal door het missen van de kwalificatie achteraan moeten beginnen.

'Ik maakte een rookie mistake'

"Het was een rookie mistake", zei de in Hoofddorp geboren coureur in een korte reactie na de crash. "Ik zat te laag in de baan, dus ik ben boos op mezelf. Het team werkt nu hard om de auto op tijd klaar te hebben."

Van Kalmthout kende al een moeizame aanloop naar de eerste race van het seizoen. Vanwege de coronacrisis was het lang onduidelijk of hij de Verenigde Staten wel binnen mocht komen. Via Mexico wist hij op woensdag uiteindelijk voet op Amerikaanse bodem te zetten.

De negentienjarige coureur is met grote ambities begonnen aan het seizoen. Hij heeft zichzelf dit jaar ten doel gesteld om minimaal één race te winnen.