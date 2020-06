Sanne Verstegen (34) heeft zaterdag een punt gezet achter haar atletiekcarrière. De middellangeafstandsloopster wilde zich dit jaar voor het eerst plaatsen voor de Olympische Spelen, maar ziet het niet zitten om nog een jaar langer door te gaan nu het evenement een jaar is uitgesteld.

Verstegen behaalde in haar carrière zeventien Nederlandse titels, voornamelijk op de 400 meter, 800 meter en 400 meter horden. In 2017 liep ze een nationaal record van 2.38,72 op de 1.000 meter indoor, waarmee ze een toptijd van Ellen van Langen uit de boeken liep.

De Rotterdamse was een laatbloeier en nam in 2017 in Londen voor het eerst deel aan een WK. Op de 800 meter werd ze in de halve finales uitgeschakeld.

"Het is tijd om een stap terug te doen", schrijft Verstegen in een uitgebreid bericht op Instagram. "Natuurlijk doet het een beetje pijn, maar ik heb veel geleerd. Het doorzettingsvermogen en de kracht zullen de rest van mijn leven goed van pas komen."