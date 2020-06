De voorzitter van de National Football League (NFL), de grootse professionele American footballcompetitie in de Verenigde Staten, erkent vrijdag dat de afgelopen jaren niet goed genoeg is geluisterd naar spelers die vreedzaam protesteerden tegen racistisch onrecht en politiegeweld.

Voorzitter Roger Goodell van de NFL geeft in een video toe dat het verkeerd was om niet eerder te luisteren naar spelers en moedigt iedereen aan om zich nu uit te spreken en vreedzaam te protesteren. "Wij, de National Football League, geloven dat zwarte levens ertoe doen", aldus Goodell.

De NFL is al jaren in debat met spelers die tijdens de uitvoering van het Amerikaanse volkslied voorafgaand aan een wedstrijd op één knie gaan zitten, een vorm van protest die momenteel in de VS en de rest van de wereld massaal gebruikt wordt tijdens de Black Lives Matter-protesten na de dood van George Floyd.

Deze manier van protest werd in 2016 ingezet door Colin Kaepernick. De toenmalige quarterback van San Francisco 49ers en spelers die zijn voorbeeld volgden kregen veel kritiek, omdat een flink aantal Amerikanen hun statement respectloos vond richting de krijgsmacht en de Amerikaanse vlag. Kaepernick zit vanwege zijn actie al ruim drie jaar zonder club in de NFL.

Trump: 'Tijdens het volkslied niet knielen'

De uitspraak van de NFL komt enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter opnieuw liet weten dat hij tegen het knielprotest tijdens het volkslied is. "We zouden rechtop moeten staan, idealiter met een saluut of een hand op het hart", aldus Trump, om er in kapitalen "NO KNEELING" aan toe te voegen.

Trump herhaalde zijn standpunt nadat American footballer Drew Brees, een van de beste en bekendste spelers van de NFL, donderdag zijn excuses aanbood voor een interview waarin hij herhaalde dat hij tegen knielen tijdens het Amerikaanse volkslied is.

"In een poging over eenheid en solidariteit rond de vlag en het volkslied te praten, heb ik dingen over de huidige problemen in ons land gezegd die gevoelloos waren en volledig de plank missloegen", schrijft de 41-jarige Brees in een lange post op Instagram. "Het breekt mijn hart dat ik zoveel pijn heb veroorzaakt."