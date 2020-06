Michael Jordan heeft vrijdag aangekondigd dat hij 100 miljoen dollar (88,5 miljoen euro) zal doneren aan organisaties die strijden voor raciale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. De basketballegende schenkt het bedrag over een periode van tien jaar via zijn merk Jordan Brand.

"Jordan Brand is meer dan één man. Het is altijd een familie geweest. We staan voor een trotse familie die obstakels heeft overwonnen en heeft gevochten tegen discriminatie", schrijft de 57-jarige Jordan in een verklaring op Twitter.

"Black Lives Matter. Dit is geen controversiële verklaring", vervolgt de Amerikaan. "Totdat het diepgewortelde racisme dat de instellingen van ons land in de steek laat, volledig is uitgeroeid, zullen we ons blijven inzetten voor de bescherming en verbetering van de levens van zwarte mensen."

De aankondiging van Jordan komt anderhalve week na de dood van George Floyd, een 46-jarige ongewapende zwarte man die in Minneapolis om het leven kwam door hardhandig politiegeweld. Dat leidde tot diverse protesten in de Verenigde Staten en op andere plekken in de wereld, waaronder ook in Nederland.

Eerder deze week reageerde Jordan al op de onrust die heerst in zijn land na het overlijden van Floyd. "Ik sta achter iedereen die dit ingewortelde racisme en geweld tegen gekleurde mensen in ons land veroordeelt. We hebben er genoeg van", schreef hij.

'Air Jordan' is niet de eerste persoon in de Amerikaanse sportwereld die een donatie doet in de strijd tegen racisme. Zo kondigde NFL-speler Dak Prescott aan 1 miljoen dollar (ruim 885.000 euro) te schenken aan de opleidingen voor politieagenten in de Verenigde Staten, waarmee hij hoopt "systematisch racisme" uit te bannen.