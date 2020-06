Na een lange periode van thuiszitten keerde topzwemmer Arno Kamminga een aantal weken geleden eindelijk terug in het water. De coronacrisis zette een streep door wat voor hem een droomseizoen had moeten worden, maar de Katwijker weigert bij de pakken neer te zitten. "Er is op een resetknop gedrukt en dat biedt kansen."

Trainen, slapen en reizen. De 24-jarige Kamminga heeft tijdens een persbijeenkomst op Papendal niet veel woorden nodig om zijn drukke topsportbestaan samen te vatten, maar dat dagelijkse leventje veranderde volledig toen de coronacrisis haar intrede deed. Toernooien werden afgelast en 'zijn' Sloterparkbad in Amsterdam ging in maart op slot.

"In de afgelopen vier jaar ben ik nooit langer dan drie weken achter elkaar thuis geweest. Nu zit ik al drie maanden thuis", zegt Kamminga. "Opeens had ik weer tijd om bijvoorbeeld te gamen. Dat was in het begin geniaal en leuk, maar de PlayStation en de Nintendo Switch konden me niet de voldoening geven die het zwemmen wel geeft."

"In fysiek opzicht viel het thuiszitten nog wel mee, want je kunt prima fietsen, hardlopen of met gewichten bezig gaan om fit te blijven. Mentaal is het een stuk lastiger, want al je plannen voor 2020 vallen in het water. De eerste weken zat ik bovendien helemaal alleen thuis. Dan merk je pas hoe eenzaam dat kan zijn."

Trainen is sinds enkele weken weer mogelijk, maar de huidige situatie blijft een rare gewaarwording voor Kamminga. De schoolslagspecialist, die op zijn favoriete discipline alle Nederlandse records in handen heeft, scherpte zijn eigen toptijden in het laatste jaar ontelbaar vaak aan. De kers op de taart kwam begin maart, toen hij op een toernooi in Antwerpen met historische tijden op de 100 en 200 meter schoolslag nog maar eens liet zien tot de wereldtop te behoren.

Arno Kamminga verkeerde in de eerste maanden van 2020 in topvorm. (Foto: Pro Shots)

'Ik zie de schoonheid in wat ik niet heb'

Frustraties over alle afgelaste toernooien en de met een jaar verplaatste Olympische Spelen waren dan ook geheel logisch geweest voor de in topvorm stekende Kamminga, maar hij bleef niet in die teleurstelling hangen. Sterker nog: na een korte baalperiode haalde hij juist kracht uit de afgelopen maanden.

"Natuurlijk heb ik er wel de pest in gehad, maar deze periode biedt ook kansen. Voor de hele wereld is er op de resetknop gedrukt. Ga je straks terug naar de dagelijkse sleur en blijf je zeuren over wat je niet kan, of zie je deze periode als een kans om een betere versie van jezelf te worden?", vraagt Kamminga zich hardop af.

"Als je nu naar het nieuws kijkt, is alles negatief en zit iedereen alleen maar te zeuren. Maar ik ben helemaal klaar met dat negatieve gedoe. Voor iemand die zijn baan verliest is het natuurlijk moeilijker, maar als topsporter met zekerheid praat ik liever over de kansen. Ik zie de schoonheid van wat ik niet heb, of wat ik eigenlijk nu wél heb."

Arno Kamminga slaat een balletje tijdens de bijeenkomst op Papendal. (Foto: Pro Shots)

'Ik weet dat ik tot de absolute top behoor'

De trainingssessies van Kamminga zijn inmiddels weer in volle gang, maar het is voorlopig onduidelijk waar de Nederlandse topzwemmers zich op kunnen richten. Alle grote toernooien zijn naar 2021 verplaatst en van de evenementen die dit jaar nog gepland staan, is het maar de vraag of die door kunnen gaan.

Tot die tijd zwemt Kamminga tegen zichzelf in het trainingsbad in Amsterdam, met het doel om steeds dichter in de buurt van het wereldrecord van Adam Peaty op de 100 meter schoolslag te komen. Het verschil met de regerend olympisch kampioen op die afstand is nog 1,6 seconden (58,43 om 56,88).

"Hij wordt deze zomer vader, dus dat worden een hoop slapeloze nachten en andere prioriteiten", zegt Kamminga met een glimlach. "Je kunt er niet van uitgaan, maar met een beetje geluk schuift het in mijn voordeel een beetje in. Bij mij zit er nog veel rek in en valt er op alle vlakken nog veel te winnen."

Aan vertrouwen in ieder geval geen gebrek bij Kamminga, die in 2021 de eerste Nederlander sinds Pieter van den Hoogenband kan worden die bij de mannen een medaille op de Spelen verovert. "Vroeger moest ik me keer op keer bewijzen om erbij te horen. Nu weet ik dat ik tot de absolute top behoor", aldus Kamminga.

"Er zijn zat mensen die technisch en fysiek bij de top kunnen komen. Maar de overtuiging dat je kunt winnen, het mentale aspect, zie je maar bij heel weinig zwemmers. Ik heb op dit moment de lijn met de grootste verbeteringen in het hele veld. Laat de rest maar lekker bang zijn, ik kom eraan."