De Bahreinse atlete Salwa Eid Naser is voorlopig geschorst. De wereldkampioene op de 400 meter is in de fout gegaan met haar whereabouts. Er is een onderzoek naar haar ingesteld.

De 22-jarige atlete heeft zich volgens de Athletics Integrity Unit, de organisatie die doping bestrijdt namens de internationale bond World Athletics, niet beschikbaar gemaakt voor dopingcontroles. Dat meldt de instantie vrijdag.

Het is nog niet duidelijk of Naser haar gegevens niet heeft ingevuld of dat ze niet op de afgesproken tijd op de afgesproken plek was. Een atleet mag in twaalf maanden tijd drie keer de fout ingaan met de whereabouts, waarna een schorsing volgt.

Naser verraste vorig jaar bij de WK in Doha door de wereldtitel te grijpen in de derde tijd ooit gelopen. De geboren Nigeriaanse finishte in een tijd van 48 seconden en 14 honderdste.

Ze is al de derde atlete die voor Bahrein uitkomt in korte tijd, die wordt geschorst. In maart werd olympisch kampioene op de steeplechase Ruth Jebet voor vier jaar uitgesloten wegens epo, terwijl ook de nummer twee van de olympische marathon Eunice Kirwa voor die periode is geschorst.