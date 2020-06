Bijna drie maanden later dan gepland staat Rinus van Kalmthout zaterdag (lokale tijd) in het Amerikaanse Texas voor zijn IndyCar-debuut. Een debuut dat door de coronacrisis lang niet vanzelfsprekend was. "Tot aan het Witte Huis aan toe zijn er mensen bezig geweest om mij in de Verenigde Staten te krijgen."

Het is donderdag 21 mei als de negentienjarige Van Kalmthout in zijn huis in Hoofddorp te horen krijgt dat het IndyCar-seizoen op zaterdag 6 juni gaat beginnen. Eindelijk heeft hij een nieuwe datum voor zijn droomdebuut in de Amerikaanse-raceklasse, die dit jaar zonder het coronavirus al op 15 maart van start had moeten gaan.

Maar die opwinding van het idee over zijn eerste race maakt al snel plaats voor paniek als hij zich realiseert dat de grenzen in de Verenigde Staten potdicht zitten voor inkomende reizigers uit Europa. Zijn management komt na een flink aantal belletjes richting de VS met een mogelijke oplossing: personen die in de afgelopen veertien dagen niet in de Schengenlanden zijn geweest, zouden via Mexico naar Amerika mogen reizen.

Hoewel ook die oplossing onzeker is, waagt Van Kalmthout het erop. Hij vertrekt met zijn trainer naar het Mexicaanse Cancún om daar veertien dagen in quarantaine te verblijven. Eenmaal daar krijgt Van Kalmthout hulp van prominenten uit de IndyCar-wereld, die de Nederlandse coureur de grens over proberen te krijgen.

Na een aantal spannende dagen waarin hij regelmatig heeft gedacht dat het nog mis zou gaan, krijgt Rinus 'VeeKay' - zoals hij door de Amerikanen wordt genoemd - groen licht: op woensdag 3 juni, slechts drie dagen voor zijn debuut, mag hij de grens naar de Verenigde Staten oversteken.

'Heb het zelf niet in de hand gehad'

"Natuurlijk heb ik heel erg getwijfeld of het goed zou komen", zegt Van Kalmthout twee dagen na zijn aankomst in de VS vanuit zijn hotel in Texas. "Het vervelende is: ik heb het zelf niet in de hand gehad. Gelukkig heeft iedereen ontzettend zijn best voor mij gedaan, tot in het Witte Huis aan toe. De naam IndyCar is hier heel groot en dat heeft zijn vruchten afgeworpen."

Een ideale voorbereiding is het niet, maar de jonge rijder heeft niet het idee dat zijn preparatie enorm in de war is geschopt. "Ik heb wel wat trainingen in de simulator gemist, maar fysiek gezien heb al mijn oefeningen kunnen doen. Het is niet anders. Ik ben al heel blij dat ik hier nu ben."

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt pas net achter de rug als in de Verenigde Staten met de protesten in de verschillende steden een nieuwe crisis uitbreekt. Van Kalmthout heeft in de korte tijd die hij nu in Amerika is nog niets van de onrust gemerkt. "Maar het wordt ons wel afgeraden om de centra van de grote steden in te gaan, al was ik dat ook niet van plan. Ik hou me vooral bezig met mijn eigen wedstrijd."

Het debuut van Van Kalmthout zal anders verlopen dan een standaard IndyCar-race. De tribunes op de Texas Motor Speedway - waar plaats is voor 181.000 toeschouwers - blijven leeg. Het raceweekend is ingekort: alle sessie vinden plaats op één dag. De teams komen zaterdagochtend aan en vertrekken's avonds na afloop van de wedstrijd weer.

"Het is toch anders rijden dan wanneer die tribunes helemaal vol zouden zitten. Misschien dat dit nu iets minder druk met zich meebrengt. Het zal wel apart worden, want zelfs mijn eigen ouders mogen er niet bij zijn. Ik leg me erbij neer. We gaan er het beste van maken."

Rinus van Kalmthout eerder dit jaar tijdens een IndyCar-testdag. (Foto: Getty Images)

Texas Motor Speedway is beroemd en berucht

De Texas Motor Speedway - een van de snelste racebanen ter wereld - is beroemd en berucht in de VS. Van Kalmthout rijdt met zijn collega-coureurs tweehonderd rondes vol gas op een zogeheten oval met een topsnelheid van zo'n 380 kilometer per uur. Eén foute stuurbeweging en een snoeiharde crash in de muur is onvermijdelijk.

Begin dit jaar heeft Van Kalmthout al op het circuit kunnen testen. "Dus helemaal op onbekend terrein ben ik niet. Die test ging goed en met mijn team Ed Carpenter Racing werk ik bij een renstal, die gespecialiseerd is in het rijden van ovals. Waarmee ik tevreden ben? Een toptienklassering zou mooi zijn, maar een plaats in de top vijf zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn."

De ambities van Van Kalmthout zijn ondanks zijn hectische voorbereiding niet veranderd. "Het doel is nog steeds om dit jaar minstens één race te winnen. En ik hoop in de toekomst de jongste IndyCar-kampioen ooit te worden. Ik kan niet wachten om eindelijk te beginnen."

De kwalificatie voor de Genesys 300 staat zaterdag om 23.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma. In de nacht van zaterdag op zondag gaat om 2.00 uur de eerste race van Van Kalmthout van start. Beide sessies worden live uitgezonden op Ziggo Sport.