In de lente van 2021 wordt vermoedelijk definitief besloten of de Olympische Spelen in Tokio kunnen doorgaan. Dat heeft alles te maken met hoe het coronavirus zich ontwikkelt, zegt Toshiaki Endo, een van de vicepresidenten van de organisatie.

Door het coronavirus werden de Spelen al met een jaar opgeschoven. Mocht de crisis ertoe leiden dat de gezondheid van de sporters niet kan worden gegarandeerd, dan wordt het toernooi definitief geschrapt.

Endo is de eerste hoge functionaris van de organisatie die zich heeft uitgelaten over een mogelijke deadline. "We zullen als organisatie een beslissing moeten nemen die rekening houdt met de situatie", zei hij vrijdag tegen Kyodo News.

"Het is daarom nu nog veel te vroeg om te bepalen of de Spelen door kunnen gaan. Wat betreft de ontwikkeling van het coronavirus kunnen we nu alleen nog maar uitgaan van schattingen."

Organisatie denkt aan versoberde Spelen

Het organisatiecomité liet donderdag al weten dat het nadenkt over een versoberde versie van het evenement. Zo zijn een aantal festiviteiten al geschrapt. Ook wordt gedacht over verplichte coronatests voor toeschouwers, die mogelijk slechts in kleine aantallen worden toegelaten.

Ook wordt de mogelijkheid om atleten en trainers regelmatig te testen op het coronavirus besproken. Daarnaast wordt gedacht over beperking van de bewegingsvrijheid in het olympisch dorp.

Het is de bedoeling dat de Zomerspelen volgend jaar op 23 juli beginnen en op 8 augustus eindigen. Het was de eerste keer in de 124-jarige geschiedenis van de Spelen dat het toernooi is uitgesteld.

