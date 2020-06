De eigenaars van de clubs uit de NBA hebben donderdag ingestemd met een voorstel om het seizoen op 31 juli te hervatten. Alle wedstrijden zullen worden gespeeld op het complex van Disney World, even buiten Orlando in Florida.

Dit akkoord betekent niet dat het NBA-seizoen definitief zal worden afgemaakt. Er moeten nog veel details worden uitgewerkt, ook met instemming van de spelers. "Dit is de eerste van vele formele stappen die nodig zijn om het seizoen te kunnen hervatten", meldt de NBA in een verklaring.

De Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie ligt stil sinds 11 maart, toen bekend werd dat Utah Jazz-speler Rudy Gobert positief had getest op het coronavirus. Op dat moment moesten de clubs nog vijftien tot negentien duels spelen in het reguliere seizoen.

Niet al die wedstrijden worden ingehaald. Alleen de 22 beste clubs (negen uit de Eastern Conference en dertien uit de Western Conference) zullen naar Orlando reizen. De andere acht teams zijn klaar.

Volgens het plan zullen de 22 teams ieder nog acht duels spelen, waarna zoals gebruikelijk zestien clubs zullen uitkomen in de play-offs. De strijd om de titel duurt op z'n laatst tot en met 12 oktober.

Het is de bedoeling dat de spelers op 7 juli in Orlando aankomen, waar ze elke dag zullen worden getest op het coronavirus. De NBA kiest voor strikte protocollen en één locatie - het ESPN Wide World of Sports Complex in Disney World - zodat de kans op besmettingen zo klein mogelijk is.