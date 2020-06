American footballer Drew Brees, een van de beste en bekendste spelers van de National Football League (NFL), heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor een interview waarin hij herhaalde dat hij tegen knielen tijdens het Amerikaanse volkslied is.

"In een poging te praten over eenheid en solidariteit rond de vlag en het volkslied heb ik dingen over de huidige problemen in ons land gezegd die gevoelloos waren en volledig de plank missloegen", schrijft de 41-jarige Brees in een lange post op Instagram. "Het breekt mijn hart dat ik zoveel pijn heb veroorzaakt."

De quarterback en ster van New Orleans Saints doelt op een interview dat hij woensdag gaf aan Yahoo Finance. Op de vraag of hij verwacht dat NFL-spelers komend seizoen een statement tegen sociale ongelijkheid zullen maken, antwoordde hij: "Ik zal het nooit eens zijn met iemand die geen respect toont voor de vlag van de Verenigde Staten van Amerika."

Brees verwees daarmee naar de manier van protest die in 2016 werd ingezet door Colin Kaepernick. De toenmalige quarterback van San Francisco 49ers knielde voor NFL-duels tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied om aandacht te vragen voor politiegeweld jegens minderheden in de VS.

Kaepernick en andere spelers die zijn voorbeeld volgden, kregen veel kritiek omdat een flink aantal Amerikanen hun statement respectloos vond richting de krijgsmacht en de Amerikaanse vlag. Brees zei destijds ook dat hij altijd zou staan tijdens het volkslied.

Kaepernick zit vanwege zijn actie al ruim drie jaar zonder club in de NFL, maar zijn gebaar is de afgelopen weken wel een belangrijk symbool geworden bij de demonstraties naar aanleiding van de dood van George Floyd. Borussia Dortmund deelde donderdag nog een foto van de gehele selectie die knielend een hart vormt op het trainingsveld.

Ploeggenoot woedend op Brees

Veel bekende Amerikaanse sporters reageerden woensdag woedend op de woorden van Brees. Zo schreef topbasketballer LeBron James op Twitter dat Brees "nog steeds niet begrijpt waarom Kaepernick knielde". "Het heeft absoluut niks te maken met een gebrek aan respect voor onze soldaten", aldus James.

Malcolm Jenkins, een ploeggenoot van Brees bij de Saints en al jarenlang zeer uitgesproken over ongelijkheid in de VS, zei in een emotionele video op Instagram dat de woorden van Brees hem veel pijn deden. "Ik zag je als een vriend. Ik keek tegen je op. Maar soms moet je je mond houden."

Brees zegt donderdag onder meer sorry tegen zijn teamgenoten. "Mijn woorden hebben verdeeldheid gezaaid, terwijl ik juist wilde zorgen voor eenheid. Daardoor zien mensen me nu als de vijand. En dat is absoluut niet correct. Ik steun de zwarte gemeenschap in de strijd tegen systematisch onrecht en politiegeweld."

De Instagram-post van Drew Brees (Bron: Instagram/drewbrees)