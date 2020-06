NFL-speler Dak Prescott heeft woensdag aangekondigd 1 miljoen dollar (ruim 890.000 euro) te doneren aan de opleidingen voor politieagenten in de Verenigde Staten. Daarmee hoopt de quarterback van Dallas Cowboys "systematisch racisme" uit te bannen.

De dood van George Floyd in Minneapolis, die stierf nadat hij ruim acht minuten met een knie op zijn nek tegen de grond werd gedrukt door politieagent Derek Chauvin, heeft de 26-jarige Prescott zwaar aangegrepen. "Als donkere en multiraciale Amerikaan walg ik en ben ik van slag", schrijft hij in een uitgebreid bericht op Instagram.

Sinds de dood van Floyd vorige week maandag zijn er in veel steden in de VS en de rest van de wereld protesten geweest. Op sommige plekken in de VS liep dat uit op rellen en plunderingen.

"Ik ben optimistisch en probeer altijd iets positiefs te vinden in elk aspect van het leven. Ik geloof niet dat plunderingen en geweld het juiste antwoord zijn", schrijft Prescott.

"Maar we moeten in dit land af van racisme, etnische profilering en haat. We moeten onze verschillende huidskleuren, culturen en manier van leven omarmen. Het is prachtig om multiraciaal te zijn, en dat is ons land."

Een deel van het Instagram-bericht van Dak Prescott. (Foto: Instagram/Dak Prescott)

'Ik heb veel respect voor agenten'

Met zijn donatie hoopt Prescott bij te dragen aan een betere wereld met minder racisme. "Zolang er agenten zijn die zwarte mensen als een bedreiging zien, zullen agenten gezien worden als onbetrouwbaar", schrijft hij.

"Maar ik heb het grootste respect voor de mensen die onze gemeenschap beschermen. Als je ervoor kiest om een politiebadge te dragen, dan is het je plicht om mensen en goederen te beschermen."

"Maar hoe kun je zeggen dat je de wet handhaaft, als je collega's die wet niet gehoorzamen", richt Prescott zich tot de politie. "Je moet actie ondernemen en veranderen. Wie dat niet doet, is net zo schuldig als de mannen die naast Derek Chauvin stonden."

Prescott vervolgt: "Ik wil actie ondernemen. Met mijn donatie van 1 miljoen dollar aan de politieopleidingen kunnen we systematisch racisme aanpakken met educatie."

Diverse andere figuren in de Amerikaanse sportwereld riepen sinds de dood van Floyd op tot verandering. Zo stelde Steve Bisciotti, eigenaar van NFL-club Baltimore Ravens, 1 miljoen dollar beschikbaar voor een justitiële hervorming.